Israelul consideră că ofensiva din Gaza va strămuta un milion de palestinieni

Israelul estimează că ofensiva sa iminentă asupra orașului Gaza ar putea strămuta un milion de palestinieni, a declarat miercuri un înalt oficial militar, în timp ce apărarea civilă din Gaza a raportat zeci de morți pe întreg teritoriul.

Între timp, la Ierusalim, sute de protestatari israelieni au ieșit în stradă pentru a cere un armistițiu și un acord de eliberare a ostaticilor după aproape doi ani de război.

Armata israeliană și-a consolidat forțele pentru operațiunea planificată de ocupare a orașului Gaza, cel mai mare centru urban al teritoriului palestinian situat în partea sa de nord, în ciuda îngrijorării globale crescânde pentru civilii palestinieni care se confruntă cu condiții umanitare grave.

Șeful militar, Eyal Zamir, a declarat că trupele își „intensifică deja operațiunile de luptă”, potrivit unui comunicat al armatei.

Un oficial de rang înalt din cadrul COGAT, organismul ministerului israelian al apărării care supraveghează afacerile civile din teritoriile palestiniene, a declarat că „aproximativ 70.000” de palestinieni au părăsit deja nordul Gazei în ultimele zile, fugind de avansul israelian .

Milioane de oameni în suferință

Într-un interviu adresat jurnaliștilor sub condiția anonimatului, oficialul a declarat că autoritățile israeliene se așteaptă ca „un milion de oameni” să fugă spre sud, fără a oferi un interval de timp specific.

Marea majoritate a celor peste două milioane de locuitori ai Gazei au fost strămutați cel puțin o dată în cei aproape doi ani de război.

Conform estimărilor ONU, aproape un milion de oameni locuiesc în prezent în și în împrejurimi, orașul Gaza, unde a fost declarată foamete.

La sfârșitul lunii august, un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că evacuarea orașului Gaza este „inevitabilă”, în timp ce Crucea Roșie a avertizat că orice încercare israeliană de a face acest lucru ar fi imposibilă într-un mod sigur și demn.