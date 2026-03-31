Israelul oprește achizițiile de armament din Franța, acuzând Parisul de ostilitate

Directorul general al Ministerului israelian al Apărării, generalul-maior Amir Baram, a făcut anunțul marți, la postul Channel 12 News, precizând că decizia face parte dintr-un efort mai amplu de reducere a cooperării cu statele care adoptă măsuri împotriva Israelului.

Baram a spus că guvernul se va baza în schimb pe industria locală de apărare și pe furnizori din țări „prietene”.

Impactul concret al măsurii este însă unul redus. Franța și Israelul concurează în mare parte pe piața globală a armamentului, iar schimburile dintre cele două state în acest domeniu sunt deja reduse, potrivit autorităților franceze.

Un raport parlamentar arată că Franța a autorizat în 2024 peste 200 de licențe de export pentru produse cu dublă utilizare către Israel, în valoare de 76,5 milioane de euro, cu 60% mai puțin decât în 2023. Datele arată că relațiile din domeniul apărării erau deja limitate și în scădere.

Contractele existente urmează să fie respectate, iar companiile private ar putea continua să încheie acorduri.

Relațiile în domeniul apărării s-au răcit puternic de la începutul războiului din Gaza, pe fondul unei poziții tot mai critice adoptate de Paris față de Israel.