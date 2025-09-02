Italia analizează secretizarea zborurilor oficiale după incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen

Italia ar putea decide să ascundă traseele zborurilor oficiale pentru a reduce riscurile de securitate, au declarat surse din Ministerul Apărării pentru The Guardian.

Măsura este discutată după ce avionul cu care călătorea Ursula von der Leyen spre Plovdiv, Bulgaria, a pierdut duminică semnalul de navigație satelitară și a fost nevoit să aștepte aproape o oră înainte de aterizare.

Incidentul, pe care oficiali europeni îl pun pe seama tacticilor de „jamming” și „spoofing” folosite de Rusia, a relansat dezbaterea la nivelul UE privind securitatea zborurilor liderilor.

Potrivit experților, aceste forme de război electronic s-au intensificat după invazia Ucrainei din 2022 și au crescut brusc în ultimul an.

Italia analizează acum măsuri prin care să limiteze informațiile publicate pe site-ul guvernului cu privire la deplasările aeriene oficiale și să blocheze accesul aplicațiilor de monitorizare a traficului aerian la traseele avioanelor care transportă premierul și miniștrii. Propunerea fusese menționată deja în urmă cu câteva luni de ministrul apărării, Guido Crosetto, în contextul creșterii numărului de interferențe detectate în apropierea granițelor Rusiei.

Interferențe similare au afectat în ultimii ani zborurile unor aeronave comerciale și oficiale în Finlanda, Estonia și Marea Britanie. NATO a transmis marți, prin vocea secretarului general Mark Rutte, că tratează aceste incidente „foarte serios” și că lucrează continuu pentru a preveni repetarea lor.