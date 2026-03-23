Italia caută gaze alternative. Giorgia Meloni merge la Alger după oprirea livrărilor din Qatar

Biroul prim-ministrului a anunțat că Meloni va fi prezentă la Alger miercuri, fără a oferi un program detaliat al vizitei oficiale, scrie Reuters.

Algeria se numără printre țările cu care Italia poartă discuții pentru asigurarea aprovizionării cu gaze, după ce atacurile iraniene asupra Qatarului par să fi blocat exporturile acestuia pentru o perioadă extinsă, a declarat vineri ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin.

Ministrul a precizat că societățile energetice italiene controlate de stat poartă discuții cu furnizori din Algeria, Statele Unite și Azerbaidjan pentru a primi cantități suplimentare de gaze, iar guvernul încearcă să le sprijine în acest demers.

Algeria a devenit unul dintre principalii furnizori de gaze ai Italiei, după ce Roma a decis să înlocuiască gazul rusesc în urma invaziei Moscovei în Ucraina din 2022. În prezent, Algeria acoperă aproximativ 30% din consumul anual de gaze al Italiei.

Qatarul acoperea anterior circa 10% din consumul Italiei, însă, în urma atacurilor iraniene, a informat compania italiană Edison că nu va putea să își îndeplinească obligațiile contractuale pentru luna aprilie. Potrivit directorului general al QatarEnergy, întreruperea livrărilor este probabil să dureze mai mult, după ce instalațiile de gaze au fost grav avariate săptămâna trecută.

Grupul energetic controlat de stat Eni, care are contracte pe termen lung cu Algeria, a declarat vineri că primește volume de gaze în conformitate cu termenii contractelor existente.

Giorgia Meloni s-a întâlnit cu președintele Algeriei în iulie 2025, la Roma, când au fost semnate mai multe acorduri de afaceri în domeniile energiei și telecomunicațiilor.