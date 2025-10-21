Japonia avertizează Vietnamul asupra efectelor unei interzicerea motocicletelor pe benzină în Hanoi

Guvernul japonez și mai mulți producători japonezi, inclusiv Honda, au avertizat Vietnamul că planul de a interzice motocicletele pe benzină în centrul capitalei Hanoi din 2026 ar putea duce la pierderi masive de locuri de muncă și perturbarea masivă a pieței, relatează Reuters.

În iulie, premierul vietnamez a Pham Minh Chinh a anunțat interzicerea accesului motocicletelor pe benzină în centrul capitalei Hanoi de la mijlocul anului 2026, ca parte a unui plan amplu de reducere a poluării, urmând ca din 2028 să intre mai multe restricții în vigoare.

Pierderi de 4,6 miliarde de dolari

Ambasada Japoniei a semnalat autoritățile vietnameze că o interdicție bruscă ar putea afecta grav piața, creând o perturbare de 4.6 miliarde de dolari, dar și locurile de muncă din industriile conexe, cerând un plan gradual de tranziție spre motorizarea electrică.

De asemenea, producătorii, printre care se numără Honda, Yamaha și Suzuki au avertizat că interdicția riscă să ducă la „întreruperi de producție și falimente” în lanțul de aprovizionare, afectând sute de mii de lucrători, aproape 2.000 de dealeri și 200 de furnizori.

Creștere spectaculoasă la vânzările motocicletelor electrice

Honda controlează aproximativ 80% din piața moto vietnameză, cu 2,6 milioane de unități vândute anul trecut, însă, vânzările au scăzut cu 22% din iulie în august.

În paralel, producătorul vietnamez VinFast a înregistrat o creștere de 55% a vânzărilor de motociclete electrice în al doilea trimestru al anului 2025, o tendință care se așteaptă să continue odată cu apropierea interdicției.