Keir Starmer s-a întâlnit cu Narendra Modi la Mumbai. Despre ce au discutat

Keir Starmer, a avut joi o întrevedere cu omologul său indian, Narendra Modi, în Mumbai, în prima sa vizită oficială în India.

Vizita are loc în contextul unei misiuni economice de două zile, la care participă peste 100 de lideri de afaceri, rectori de universităţi şi reprezentanţi ai culturii britanice.

Cei doi lideri au discutat despre consolidarea legăturilor economice şi comerciale dintre cele două ţări, după semnarea, în iulie, a unui acord comercial considerat istoric.

În baza acestuia, tarifele medii aplicate de India produselor britanice vor scădea de la 15% la 3%, în timp ce Marea Britanie va reduce taxele pentru importurile de îmbrăcăminte, bijuterii şi fructe de mare provenite din India.

Guvernul britanic estimează că acordul va aduce economiei Marii Britanii un plus anual de 4,8 miliarde de lire sterline şi va impulsiona schimburile comerciale bilaterale cu peste 25 de miliarde de lire până în 2040.

Până acum, investiţiile generate de parteneriat se ridică la aproximativ 1 miliard de lire, creând aproape 7.000 de locuri de muncă în Marea Britanie, scrie BBC.

În timpul vizitei, Starmer s-a întâlnit şi cu Nandan Nilekani, fondatorul sistemului de identitate digitală al Indiei, pe fondul planurilor guvernului britanic de a introduce un sistem similar pentru angajaţi în Regatul Unit, un proiect contestat de milioane de cetăţeni.

Premierul britanic a anunţat, de asemenea, că trei filme produse de Yash Raj Films, unul dintre cele mai mari studiouri de la Bollywood, vor fi turnate în Marea Britanie începând din 2026, marcând reluarea colaborării cinematografice după o pauză de opt ani.

Pe străzile din Mumbai, mii de bannere cu chipurile lui Modi şi Starmer au fost afişate de-a lungul traseului oficial, iar premierul indian a numit vizita „istorică”.