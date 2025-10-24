Premierul britanic Keir Starmer cere acțiuni rapide privind activele rusești înghețate

„Ieri, Uniunea Europeană a făcut un pas foarte important înainte, iar în întâlnirea de astăzi a existat o claritate totală că trebuie să vedem progrese într-un timp scurt”, a spus Starmer jurnaliștilor, citat de Reuters, după o reuniune la Londra a așa-numitei „coaliții a celor dispuși”, la care au participat lideri europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Declarațiile premierului britanic vin după adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, care interzice importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia și vizează entități din China, Asia Centrală, precum și oficiali ruși, inclusiv un medic din sistemul penitenciar al Federației Ruse.

Starmer a afirmat că Londra sprijină pe deplin măsurile europene și a reiterat angajamentul Marii Britanii de a contribui la reconstrucția Ucrainei folosind fondurile provenite din activele rusești înghețate în statele occidentale.