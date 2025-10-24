Prima pagină » Știri externe » Premierul britanic Keir Starmer cere acțiuni rapide privind activele rusești înghețate

Premierul britanic Keir Starmer cere acțiuni rapide privind activele rusești înghețate

Premierul Regatului Unit, Keir Starmer, a declarat vineri că este nevoie de acțiuni rapide pentru a folosi activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei, subliniind că există „claritate absolută” între statele partenere asupra urgenței acestei decizii.
Premierul britanic Keir Starmer cere acțiuni rapide privind activele rusești înghețate
Sursă foto: Hepta
Petre Apostol
24 oct. 2025, 20:08, Știri externe

„Ieri, Uniunea Europeană a făcut un pas foarte important înainte, iar în întâlnirea de astăzi a existat o claritate totală că trebuie să vedem progrese într-un timp scurt”, a spus Starmer jurnaliștilor, citat de Reuters, după o reuniune la Londra a așa-numitei „coaliții a celor dispuși”, la care au participat lideri europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Declarațiile premierului britanic vin după adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, care interzice importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia și vizează entități din China, Asia Centrală, precum și oficiali ruși, inclusiv un medic din sistemul penitenciar al Federației Ruse.

Starmer a afirmat că Londra sprijină pe deplin măsurile europene și a reiterat angajamentul Marii Britanii de a contribui la reconstrucția Ucrainei folosind fondurile provenite din activele rusești înghețate în statele occidentale.