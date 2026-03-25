Kim Jong-Un promite sprijinul „neclintit” al Coreei de Nord pentru Rusia: „Phenianul va fi mereu alături de Moscova”

Cele două țări au încheiat un acord de apărare după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, iar Phenianul a trimis trupe terestre și sisteme de armament pentru a sprijini efortul de război rusesc, potrivit Le Figaro. Țara izolată, săracă, extrem de vulnerabilă la dezastre naturale, primește în schimb ajutor financiar, alimente și energie, pe lângă tehnologie militară, potrivit analiștilor.

„Astăzi, RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană) și Rusia cooperează strâns pentru a apăra suveranitatea ambelor țări”, a remarcat Kim Jong-Un, referindu-se la Coreea de Nord după numele său oficial.

Serviciile de informații sud-coreene și occidentale estimează că Coreea de Nord a trimis mii de soldați în Rusia, în principal în regiunea Kursk, împreună cu obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune. Seulul raportează că cel puțin 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși și alte mii au fost răniți în conflict. Moscova și Phenianul sunt legate printr-un acord de apărare reciprocă semnat în 2024.

Kim Jong-Un îl va primi pe președintele Belarusului

Marți, presa de stat din Minsk a relatat că președintele belarus Alexander Lukașenko urma să viziteze Coreea de Nord pentru o călătorie de două zile începând de miercuri „pentru a consolida cooperarea bilaterală ”. KCNA a confirmat doar că Lukașenko va efectua „o vizită oficială la invitația lui Kim Jong-Un”, fără a specifica o dată. La fel ca Coreea de Nord, Belarus este un aliat apropiat al Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei.