Kremlinul neagă informațiile privind ruptura dintre Putin și Lavrov

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins vineri speculațiile conform cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a căzut în dizgrația președintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters.

În cadrul declarațiilor zilnice de presă, Peskov, a fost întrebat despre subiect și a răspuns că astfel de sugestii „nu corespund realității”. Lavrov va continua să își îndeplinească atribuțiile de ministru de externe, a mai spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Recent au apărut informații potrivit cărora la Kremlin este multă tensiune din cauza eșecului întâlnirii dintre Putin și Trump, care ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta.

Surse din interior au susținut că Putin caută un vinovat și că persoana vizată este Serghei Lavrov, ministrul de Externe.

Sursele au mai transmis că o notă preliminară a Ministerului rus de Externe pentru Washington a stârnit furia lui Putin, din cauza tonului ultimativ în care a fost redactată.