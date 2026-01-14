La Washington, Danemarca și Groenlanda resping din nou ideea anexării teritoriului arctic de către SUA

Danemarca și Groenlanda au respins încă o dată ideea anexării teritoriului arctic de către Statele Unite. Reuniunea tensionată a avut loc miercuri, la Washington, cu participarea unor oficiali de rang ai tuturor părților implicate.

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat că este evident că președintele Donald Trump își dorește „cucerirea” Groenlandei. El susține însă că discuțiile au contribuit la „schimbarea poziției americane”.

Danemarca: Controlul SUA, absolut inutil

„Am spus foarte, foarte clar că acest lucru nu este în interesul Groenlandei”, a subliniat oficialul, citat de Mirror. Løkke Rasmussen a precizat că, în pofida dialogului „franc”, rămâne un „dezacord fundamental” asupra viitorului Groenlandei.

Șeful diplomației daneze a menționat că este „absolut inutil” ca Statele Unite să preia controlul asupra teritoriului și a respins existența unei „amenințări imediate” din partea Rusiei sau Chinei, precum susține SUA.

Întăriri militare în Groenlanda

Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu secretarul de stat Marco Rubio, la care a participat și ministrul de Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt. Oficialul danez a anunțat și formarea unui grup de lucru între națiuni, care va discuta calea de urmat și se va întâlni în următoarele săptămâni.

În paralel, Danemarca a anunțat că își va consolida prezența militară în Groenlanda „începând de astăzi”, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, transmis înaintea începerii discuțiilor din capitala americană.

Trump vrea Groenlanda în „câteva săptămâni sau luni”

Tensiunile au fost amplificate de noile declarații controversate ale președintelui Trump, potrivit cărora SUA ar putea anexa Groenlanda în „câteva săptămâni sau luni”. Comisarul pentru Arctica al administrației americane, Thomas Emanuel Dans, președintele Comisiei de Cercetare Arctică a Statelor Unite, a dezvăluit că liderul american vrea să avanseze rapid pe acest subiect.