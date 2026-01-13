Legiuitorii americani planifică o vizită în Danemarca. Trump amenință cu preluarea Groenlandei

Delegația care va vizita Danemarca, va fi condusă de senatorul democrat american Chris Coons și va include senatorul republican american Thom Tillis și senatorii democrați Jeanne Shaheen și Dick Durbin, împreună cu unii membri ai Camerei Reprezentanților, a declarat luni biroul lui Coons într-un comunicat, citat de Reuters.

Legiuitorii democrați și republicani din SUA au declarat săptămâna trecută că se așteaptă ca Senatul SUA să voteze în cele din urmă o lege care să limiteze capacitatea lui Trump de a încerca să preia Groenlanda de la Danemarca, un aliat vechi al SUA.

Trump a afirmat în repetate rânduri că Washingtonul trebuie să dețină Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe teritoriul arctic, situat strategic și bogat în minerale. El susține că prezența militară a SUA în această zonă nu este suficientă.

„Într-un fel sau altul, vom lua Groenlanda”, a declarat Trump, adăugând că ar prefera să încheie un acord cu Danemarca.

Trump nu exclude posibilitatea să preia cu forța Groenlanda

Groenlanda și Danemarca au declarat că Groenlanda nu este de vânzare, dar Trump nu a exclus posibilitatea de a o lua cu forța. Danemarca și SUA, ambele membre NATO, au programată o întâlnire săptămâna aceasta pentru a discuta această problemă.

„În calitate de copreședinte al Grupului de observatori NATO din Senat, consider că este esențial ca Congresul să fie unit în sprijinirea aliaților noștri și în respectarea suveranității Danemarcei și Groenlandei”, a declarat senatorul Tillis, membru al Partidului Republican al lui Trump.

„Amenințările continue ale lui Trump la adresa Groenlandei sunt inutile și nu ar face decât să slăbească alianța NATO”, a adăugat Durbin.

Delegația se va afla la Copenhaga vineri și sâmbătă, a precizat biroul lui Coons.

Întâlnirea din Danemarca sub presiunea unui nou proiect de lege

Reprezentantul republican al SUA Randy Fine a prezentat luni un proiect de lege – numit Legea privind anexarea și statutul de stat al Groenlandei – care, dacă va fi adoptat, i-ar conferi lui Trump autoritatea de a anexa Groenlanda.

Reprezentantul democrat al SUA Jimmy Gomez a planificat un proiect de lege concurent – numit Legea privind protecția suveranității Groenlandei – care ar bloca utilizarea fondurilor federale pentru finanțarea oricărui plan al lui Trump de a prelua Groenlanda.

Deși Trump a amenințat anterior cu preluarea insulei, îngrijorările cu privire la acest lucru au fost reînnoite după ce a ordonat un raid militar american mortal la începutul acestei luni în Venezuela pentru a-l captura pe liderul său, Nicolas Maduro, care a fost ulterior adus la New York și rămâne în arest.