Libanul condamnă presupusul complot de sabotaj al Hezbollah în Kuwait

Potrivit Ministerului de Interne din Kuwait, 16 persoane au fost reținute, dintre care 14 cetățeni kuweitieni și doi libanezi, toți suspectați de legături cu organizația Hezbollah, scrie Aljazeera.

Conform comunicatului oficial al ministerului kuweitian, grupul ar fi vizat destabilizarea securității interne a țării și recrutarea de noi membri pentru operațiuni subversive. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat o serie de arme, drone echipate cu camere și dispozitive de comunicare bazate pe cod Morse. Aceste elemente sugerează o planificare meticuloasă a acțiunilor ilegale, generând îngrijorări majore la nivel de securitate regională.

Ministerul de Externe al Libanului a subliniat că această situație „nu reflectă politica oficială a statului libanez” și a insistat pe necesitatea respectării principiilor de drept internațional și cooperării între țările implicate pentru prevenirea destabilizării regiunii. Declarația vine într-un context tensionat în Orientul Mijlociu, unde activitățile Hezbollah sunt urmărite cu atenție de statele din regiune și comunitatea internațională.

Experții în securitate regională consideră că incidentul ar putea amplifica tensiunile între Kuwait și organizațiile paramilitare externe, iar autoritățile kuweitiene au promis continuarea investigațiilor pentru a identifica posibili complici și a preveni alte atacuri similare. De asemenea, Ministerul de Interne a declarat că vor fi implementate măsuri suplimentare de securitate și supraveghere pentru a proteja cetățenii și infrastructura critică a țării.