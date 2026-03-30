Liderul opoziției din Taiwan va efectua o vizită în China luna viitoare, înaintea lui Trump

Fosta deputată Cheng Li-wun a câștigat alegerile pentru funcția de președintă a KMT în octombrie și a semnalat o orientare către relații și mai strânse cu Beijingul decât predecesorul său, Eric Chu, care nu a vizitat China în timpul mandatului său de președinte, început în 2021, scrie Reuters.

China, care consideră Taiwanul democratic drept teritoriu propriu, refuză să discute cu guvernul președintelui Lai Ching-te, pe care îl numește „separatist”, dar primește în mod regulat înalți oficiali ai KMT, iar Cheng a declarat că intenționează să se deplaseze acolo.

Într-o declarație făcută luni, KMT a afirmat că Cheng este recunoscătoare pentru invitație și a acceptat-o „cu bucurie”.

Cheng „și-a exprimat speranța că cele două partide (KMT și Partidul Comunist Chinez) vor colabora pentru a promova dezvoltarea pașnică a relațiilor dintre cele două maluri ale Strâmtorii, pentru a consolida schimburile și cooperarea dintre cele două maluri, pentru a asigura pacea în Strâmtoarea Taiwan și pentru a spori bunăstarea populației”, a adăugat acesta.

Agenția de știri de stat chineză Xinhua a declarat că Cheng va efectua vizita în perioada 7-12 aprilie și se va deplasa la Beijing, Shanghai și în provincia Jiangsu din est.

Anunțul vine într-un moment în care guvernul lui Lai încearcă să obțină aprobarea Parlamentului din Taiwan, unde opoziția deține majoritatea, pentru o cheltuială suplimentară de 40 de miliarde de dolari în domeniul apărării.

KMT a declarat că susține consolidarea apărării Taiwanului, dar nu va semna „cecuri în alb” și dorește mai multe detalii din partea guvernului.

Trump, a cărui administrație a susținut cu tărie planurile Taiwanului de creștere a cheltuielilor pentru apărare, este așteptat în China la mijlocul lunii mai pentru o întâlnire care a fost amânată de la începutul lunii aprilie din cauza războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. China nu a confirmat încă această vizită.

Guvernul învins al Republicii Chineze, condus la acea vreme de KMT, a fugit în Taiwan în 1949 după ce a pierdut un război civil împotriva comuniștilor lui Mao Zedong. Nu a fost semnat niciun tratat de pace sau armistițiu și niciuna dintre părți nu recunoaște oficial guvernul celeilalte.

La sfârșitul anului 2015, președintele taiwanez Ma Ying-jeou, tot din KMT, a avut o întâlnire istorică cu Xi în Singapore.