Locuitorii din Washington DC protestează faţă de patrulele impuse non stop de Casa Albă

După ce forţele de ordine au instalat un punct de control al vehiculelor de-a lungul coridorului aglomerat al străzii 14 Northwest, protestatarii au strigat „Plecaţi acasă, fasciştilor” şi „Plecaţi de pe străzile noastre”.

Unii protestatari s-au adunat la intersecţia din faţa punctului de control şi au îndemnat şoferii să ocolească zona.

Acţiunea s-a intensificat la câteva zile după anunţul fără precedent al preşedintelui Donald Trump că administraţia sa va prelua controlul asupra departamentului de poliţie al oraşului pentru cel puţin o lună.

Primarul democrat al oraşului a mers pe o linie politică delicată, referindu-se la preluare ca la o „presiune autoritară” la un moment dat şi, mai târziu, prezentând infuzia de ofiţeri ca un impuls pentru siguranţa publică, deşi unul cu puţine barometre specifice pentru succes.

Preşedintele republican a declarat că criminalitatea din oraş a atins niveluri de urgenţă care pot fi remediate doar printr-o astfel de intervenţie federală, chiar dacă liderii Districtului Columbia au indicat statistici care arată că criminalitatea violentă a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, după o creştere bruscă în urmă cu doi ani.

Timp de două zile, mici grupuri de ofiţeri federali au fost văzuţi în diferite zone ale oraşului.

Dar miercuri erau mai mulţi prezenţi în locuri importante, iar joi se aştepta ca trupele să înceapă să efectueze mai multe misiuni în Washington, potrivit unui purtător de cuvânt al Gărzii Naţionale, care a vorbit sub condiţia anonimatului pentru a descrie procesul de planificare.

Miercuri, agenţii de la Homeland Security Investigations au patrulat pe popularul coridor U Street.

Ofiţeri ai Drug Enforcement Administration au fost văzuţi pe National Mall, în timp ce membri ai Gărzii Naţionale erau parcaţi în apropiere.

Agenţii DEA s-au alăturat şi ofiţerilor Departamentului de Poliţie Metropolitană în patrularea cartierului Navy Yard, în timp ce agenţii FBI stăteau de-a lungul Massachusetts Avenue, o stradă cu trafic intens.

Sute de agenţi federali şi poliţişti municipali care au patrulat străzile marţi seara au efectuat 43 de arestări.