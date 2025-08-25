Lordul drogurilor Ismael „El Mayo” Zambada pledează vinovat în SUA

„Recunosc răul imens pe care drogurile ilegale l-au cauzat populației din Statele Unite, Mexic și din alte părți”, a declarat el prin intermediul unui interpret de limbă spaniolă.

„Îmi asum responsabilitatea pentru rolul meu în toate acestea și îmi cer scuze tuturor celor care au suferit sau au fost afectați de acțiunile mele”, a adăugat el.

Sub conducerea lui Zambada și a lui Joaquín „El Chapo” Guzmán, cartelul Sinaloa a evoluat de la un actor regional la cea mai mare organizație de trafic de droguri din lume, spun procurorii.

„Culpable”, a spus Zambada, folosind cuvântul spaniol pentru „vinovat”, în momentul în care și-a prezentat pledoaria.

El a recunoscut amploarea operațiunii Sinaloa, inclusiv faptul că subalternii săi au construit relații cu producătorii de cocaină din Columbia, au supravegheat importul de cocaină în Mexic cu barca și avionul și au dus droguri peste granița dintre SUA și Mexic. El a recunoscut că oamenii care lucrau pentru el au plătit mită poliției mexicane și comandanților militari „pentru a putea opera liber”.

Zambada a fost arestat în Texas anul trecut. Procurorii au promis că nu vor solicita pedeapsa cu moartea, dar riscă închisoare pe viață și amenzi. Zambada, în vârstă de 75 de ani, urmează să fie condamnat pe 13 ianuarie.