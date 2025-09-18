Lukașenko sugerează că Statkevich s-a întors în închisoare și ar putea „muri în curând”

Statkevich, candidat împotriva lui Lukașenko la președinția din 2010, urma să treacă în Lituania alături de zeci de alți prizonieri politici eliberați la începutul acestei luni. La graniță însă, el a coborât din autobuzul de transport și s-a întors în Belarus.

Nu a mai fost văzut de atunci, iar soția sa a declarat săptămâna trecută că nu a mai primit vești de la el.

Lukașenko a confirmat că disidentul s-a întors în Belarus, spunând că lituanienii l-au avertizat pe Statkevich că „va ajunge la închisoare” dacă se întoarce.

„L-au luat. Nu puteam să-l abandonez. La urma urmei, era cetățeanul nostru. L-au dus în Belarus”, a declarat el într-o discuție televizată.

Despre criticul în vârstă de 69 de ani, Lukașenko a spus că „deja își pierdea puterile” și a adăugat: „Va muri în curând, Doamne ferește, în închisoare, așa că de ce să facem asta?”, conform AFP.

Amnesty International a declarat luni că se pare că Statkevich a fost „dispărut cu forța”. Sistemul penitenciar din Belarus este cunoscut pentru secretomania sa, prizonierii politici fiind adesea ținuți luni în izolare, fără contact cu familia sau avocații.

Grupurile pentru drepturile omului estimează că aproximativ 1.000 de prizonieri politici se află în continuare în Belarus. Mulți au fost arestați în represiunea brutală după realegerea contestată a lui Lukașenko în 2020. Lukașenko conduce țara din 1994, eliminând mass-media liberă și opoziția politică.