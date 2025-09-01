Maduro amenință cu o „republică înarmată” dacă SUA atacă Venezuela

Liderul venezuelean Nicolás Maduro a avertizat luni că țara sa va răspunde prin „o republică înarmată” dacă forțele Statelor Unite, desfășurate în Caraibe, vor ataca Venezuela.

Declarația vine în contextul în care Washingtonul a anunțat extinderea prezenței maritime în zonă pentru a contracara cartelurile latino-americane de droguri.

„În fața acestei presiuni militare maxime, am declarat pregătire totală pentru apărarea Venezuelei,” a spus Maduro, calificând desfășurarea militară drept „o amenințare extravagantă, injustificabilă, imorală, absolut criminală și sângeroasă.”

SUA au deja două distrugătoare ghidate de tip Aegis USS Gravely și USS Jason Dunham în apele din apropierea Venezuelei, alături de distrugătorul USS Sampson și crucișătorul USS Lake Erie.

Pentagonul pregătește suplimentarea dispozitivului cu trei nave de asalt amfibiu, la bordul cărora se află peste 4.000 de marinari și pușcași marini.

Administrația președintelui Donald Trump justifică măsura prin necesitatea combaterii traficului de fentanyl și alte droguri, pe care le consideră responsabile pentru violențele din unele orașe americane.

În replică, guvernul de la Caracas a mobilizat trupe pe coastă și la frontiera cu Columbia și a chemat populația să se înroleze în milițiile civile.

Ministrul venezuelean de externe, Yván Gil, a afirmat că desfășurarea americană se bazează pe „o narațiune falsă”, invocând un raport ONU conform căruia 87% din cocaina columbiană pleacă spre Pacific, iar doar 5% ar tranzita Venezuela.