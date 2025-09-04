Marea Britanie și aliații sunt pregătiți să sprijine Ucraina înainte și după acordul de pace / Se prefigurează desfășurarea de trupe europene în Ucraina

Regatul Unit și aliații săi sunt pregătiți să sprijine Ucraina înainte de negocierile pentru încheierea războiului, precum și pentru asigurarea unui eventual acord de pace, a declarat ministrul britanic al apărării, potrivit BBC.

Înaintea unei întâlniri la nivel înalt care va avea loc joi la Paris, ministrul John Healey a declarat pentru BBC la Kiev că aliații Ucrainei vor „contribui la siguranța cerului, a mărilor și la securizarea teritoriului”, odată ce se va ajunge la un acord de pace.

Healey l-a lăudat pe Trump

El a vorbit după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis un mesaj sfidător din partea Chinei, promițând că invazia sa la scară largă poate continua.

Healey a sugerat că vorbele lui Putin erau pline de bravadă, insistând că Rusia se afla sub presiune.

De asemenea, l-a lăudat pe președintele american Donald Trump, despre care a spus că „l-a adus pe Putin în discuții” și „nu a închis nicio opțiune”, în ciuda criticilor pe scară largă la adresa primirii călduroase pe care Trump i-a făcut-o liderului rus luna trecută în Alaska.

Reuniune la Élysée, găzduită de Macron

Joi, Macron va găzdui o reuniune a așa-numitei Coaliții a Voluntarilor – un grup de aliați ai Ucrainei, angajați să impună orice acord de pace.

O sursă de la Palatul Élysée a declarat că grupul este acum pregătit să ofere garanții de securitate Ucrainei, așteptând doar confirmarea din partea SUA că va acționa ca mecanism suprem de protecție.

Se prevede desfășurarea de trupe europene în Ucraina – în număr nespecificat

Acordul propus include continuarea antrenării și aprovizionării propriei armate a Ucrainei.

De asemenea, se prevede desfășurarea de trupe europene în Ucraina – în număr nespecificat – pentru a descuraja orice viitoare agresiune rusă – un semnal că Ucraina se poate baza pe „solidaritatea deplină și… angajamentul” aliaților săi, a declarat sursa de la Élysée.

O astfel de desfășurare ar necesita un armistițiu, a cărui responsabilitate „revine americanilor care negociază cu rușii”.

John Healey a refuzat să ofere detalii, în ciuda presiunilor primite, „pentru că asta nu va face decât să-l facă pe Putin mai înțelept”.