Marele juriu pune sub acuzare un bărbat care a ameninţat cu moartea judecători federali

Un mare juriu federal a emis săptămâna aceasta actul de acuzare împotriva lui Anthony Salvatore Perri, în districtul estic al statului New York.

Potrivit procurorilor federali, acesta a sunat la birourile judecătorilor şi a lăsat mesaje vocale cu ameninţări explicite.

Perri, care are un cazier judiciar consistent, a intentat aproape o duzină de procese începând din 2006, reprezentându-se singur în fiecare dintre ele, iar aproape toate au fost respinse sumar.

Printre pârâţii pe care i-a acţionat în instanţă se numără un comisar al poliţiei din New York, fostul preşedinte Barack Obama şi întregul tribunal al districtului estic.

Perri a fost arestat la Washington, D.C., pe 15 august şi a fost adus înapoi la New York, unde se află în prezent în detenţie.

El riscă până la 10 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Charles Millioen, un avocat federal din oficiu care îl reprezintă pe Perri în acest caz, a refuzat să comenteze miercuri.