Mark Rutte: NATO nu ar trebui să „ia rușii prea în serios”

„Să avem încredere în armata noastră”, a declarat Rutte într-o conferință de presă după o întâlnire cu miniștrii apărării din NATO la Bruxelles. „Să nu îi luăm pe ruși prea în serios”.

Comentariile lui Rutte vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre NATO și Moscova, alimentate de incursiunile aeriene rusești în spațiul aerian aliat, precum și de escaladarea activităților de sabotaj și a atacurilor cibernetice.

Rutte a subliniat că țările NATO sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia” din punct de vedere economic. Referindu-se la recentele incursiuni aeriene, secretarul general a menționat că este dificil să se stabilească dacă acestea au fost intenționate sau nu, potrivit The Kyiv Independent.

„Suntem atât de mult mai puternici decât rușii încât nu avem nevoie să le doborâm avioanele când intră în spațiul nostru aerian”, a adăugat el.

În septembrie, forțele poloneze au doborât mai multe drone rusești care au intrat pe teritoriul Poloniei. Câteva zile mai târziu, o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României.

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat, de asemenea, în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei timp de 12 minute pe 19 septembrie, determinând țara baltică să invoce consultările în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO.

Observarea unor drone suspecte a perturbat, de asemenea, operațiunile aeroportuare din Germania, Norvegia și Danemarca în ultimele săptămâni.