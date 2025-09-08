Metroul din Londra se închide pe fondul începerii unei săptămâni de grevă

Greva a fost organizată de Sindicatul Național al Lucrătorilor Feroviari, Maritimi și din Transporturi (RMT) și va duce la oprirea aproape completă a trenurilor de pe liniile de metrou între luni și joi.

Sindicatul RMT susține că disputa se concentrează pe salarizare, programul de lucru, gestionarea oboselii și reducerea săptămânii de muncă.

Eddie Dempsey, secretarul general al RMT a explicat că „oboseala și schimbările de tură sunt probleme serioase care afectează sănătatea și bunăstarea membrilor noștri”.

Operatorul de transport public din Londra a propus o majorare salarială de 3.4%, însă sindicatul ar fi refuzat oferta în lipsa unei reduceri a săptămânii de lucru, care în prezent este de 35 de ore.

Mulți londonezi au raportat că au fost nevoiți să își dubleze timpul de călătorie, apelând la alternative pentru transport.