Mexic: Patru agenți antidrog, inclusiv doi americani, au fost uciși într-un accident

Agenții au participat vineri și sâmbătă la o razie împotriva a șase laboratoare clandestine de droguri sintetice din Morelos, în statul Chihuahua (nord), la sfârșitul unei anchete de trei luni, a indicat procurorul statului, César Jauregui, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Le Figaro.

Potrivit acestuia, vehiculul victimelor, care conducea un convoi oficial de cinci mașini, a derapat și s-a prăbușit într-o râpă. Cei doi americani erau „ofițeri de antrenament” care „efectuau exerciții” în cadrul cooperării antidrog dintre Washington și Mexic, a spus procurorul.

„Această tragedie este o reamintire solemnă a riscurilor cu care se confruntă acești oficiali mexicani și americani care se dedică protejării comunităților noastre”, a reacționat ambasadorul SUA în Mexic, Ronald Johnson, pe rețeaua X, unde a adus un omagiu victimelor.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

Sub presiunea administrației președintelui american Donald Trump, Mexicul și-a consolidat cooperarea antidrog cu Statele Unite în ultimele luni și a extrădat zeci de traficanți de droguri către vecinul său din nord.