Mexic: Patru agenți antidrog, inclusiv doi americani, au fost uciși într-un accident

Patru oficiali antidrog, inclusiv doi angajați ai Ambasadei SUA, au fost uciși într-un accident rutier în nordul Mexicului, în timp ce se întorceau dintr-o operațiune antitrafic de droguri de amploare, a anunțat duminică biroul procurorului.
Laurențiu Marinov
20 apr. 2026, 05:48, Știri externe

Agenții au participat vineri și sâmbătă la o razie împotriva a șase laboratoare clandestine de droguri sintetice din Morelos, în statul Chihuahua (nord), la sfârșitul unei anchete de trei luni, a indicat procurorul statului, César Jauregui, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Le Figaro.

Potrivit acestuia, vehiculul victimelor, care conducea un convoi oficial de cinci mașini, a derapat și s-a prăbușit într-o râpă. Cei doi americani erau „ofițeri de antrenament” care „efectuau exerciții” în cadrul cooperării antidrog dintre Washington și Mexic, a spus procurorul.

„Această tragedie este o reamintire solemnă a riscurilor cu care se confruntă acești oficiali mexicani și americani care se dedică protejării comunităților noastre”, a reacționat ambasadorul SUA în Mexic, Ronald Johnson, pe rețeaua X, unde a adus un omagiu victimelor.

Sub presiunea administrației președintelui american Donald Trump, Mexicul și-a consolidat cooperarea antidrog cu Statele Unite în ultimele luni și a extrădat zeci de traficanți de droguri către vecinul său din nord.

