Migranți afgani, găsiți inconștienți într-o dubă în Bulgaria. Au plătit mii de euro să ajungă în Vestul Europei

Potrivit ziarului local din Bulgaria 24 Chasa, citat de Euronews, autoritățile din Lozenets, sat situat pe coasta Mării Negre, la 60 de kilometri de frontiera cu Turcia, au încercat să oprească o dubă pentru control sâmbătă noapte.

Șoferul dubei a ignorat semnalele polițistului, continuând deplasarea. Conducătorul auto a pierdut apoi controlul volanului, izbindu-se de câteva mașini parcate pe marginea drumului. Acesta a părăsit scena accidentului.

În duba pe care acesta o conducea se aflau 24 de migranți afgani, dintre care cei mai mulți erau deshidratați, aflați în stare de inconștiență. Migranții afgani au primit îngrijiri medicale, fiind duși apoi la principalul centru de azil din Bulgaria.

Cei doi traficanți georgieni se deplasau într-un convoi organizat. În spate se afla duba, care era ghidată de o mașină. Cei doi conducători auto au fost reținuți de polițiștii bulgari, potrivit agenției de știri BTA.

Cei 24 de de migranți afgani au fost preluați din Turcia. Unul dintre ei a le-a mărturisit reporterilor BTA că fiecare a plătit 4.000 de euro pentru a ajunge în vestul Europei.

Acesta nu a fost singurul transport de acest gen interceptat de autoritățile bulgare. Duminică noapte, tot în apropierea satului Lozenets a fost interceptat încă un transport de migranți. De această dată șoferul era bulgar, însă nu au oferit mai multe detalii despre țara de origine a migranților.