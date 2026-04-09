Prima pagină » Știri externe » Miner salvat după 14 zile sub pământ în Mexic, după prăbușirea unei mine

Un miner a fost scos în viață după ce a rămas blocat timp de 14 zile într-o mină de aur și argint inundată din Mexic. Autoritățile au anunțat însă că alți doi muncitori au murit în urma accidentului, transmite Euronews.
Victor Dan Stephanovici
09 apr. 2026, 11:41, Știri externe

Operațiunea de salvare a avut loc la mina Santa Fe, care s-a prăbușit pe 25 martie. Echipele de intervenție au reușit să ajungă la minerul Francisco Zapata Nájera după ce au pompat apa din galeriile inundate. La intervenție au participat scafandri militari și echipe de urgență care au lucrat timp de două săptămâni pentru a ajunge la muncitorii blocați în subteran, scrie Euronews.

Potrivit autorităților, accidentul a fost provocat de o problemă structurală care a dus la inundarea galeriei. În momentul prăbușirii, patru mineri au rămas blocați în subteran, în timp ce alți 21 de muncitori au reușit să iasă din mină. Unul dintre cei patru a fost salvat anterior, iar Francisco Zapata Nájera a fost scos în viață după 14 zile petrecute sub pământ. Minerul a fost transportat cu elicopterul la un spital din Mazatlán pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Autoritățile mexicane au confirmat că doi dintre muncitorii blocați în mină au murit. Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a descris salvarea minerului drept „incredibilă”, subliniind efortul echipelor de intervenție. Accidentul readuce în atenție problemele de siguranță din industria minieră mexicană, considerată una dintre cele mai periculoase din țară. În 2022, zece mineri au murit în urma unui accident la mina El Pinabete din statul Coahuila. Cel mai grav dezastru minier din Mexic a avut loc în 2006, când explozia de la mina Pasta de Conchos a provocat moartea a 65 de muncitori.

