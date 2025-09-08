Miniștrii Apărării din Coreea de Sud și Japonia se întâlnesc la Seul în marja forumului anual de securitate organizat de Coreea de Sud

Miniștrii Apărării din Coreea de Sud, Ahn Gyu-back și Japonia, Gen Nakatani vor purta luni discuții la Seul, în cadrul primei vizite oficiale a unui ministru japonez al apărării în Coreea de Sud după zece ani, anunță Yonhap.

Întâlnirea are loc în marja forumului anual de securitate Seoul Defense Dialogue, organizat de Ministerul sud-coreean al Apărării.

Întâlnirea trebuia să aibă loc anul trecut

Inițial, întâlnirea era programată pentru luna decembrie a anului trecut, însă s-a amânat din cauza crizei politice din Coreea de Sud, declanșate de încercarea fostului președinte Yoon Suk Yeol de a impune legea marțială.

Cei doi oficiali au convenit, în cadrul unor discuții telefonice desfășurate luna trecută, să consolideze cooperarea bilaterală în materie de securitate, precum și colaborarea trilaterală cu Statele Unite.

Întâlnirea are loc la scurt timp după ce liderii Chinei, Rusiei și Coreei de Nord au participat împreună la parada militară de la Beijing ce comemeorează sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial în Asia, într-o demonstrație de unitate.