Ministru britanic: Guvernul Netanyahu transformă Israelul într-un stat paria pe scena internațională

Wes Streeting a criticat vehement conducerea israeliană, susținând că acțiunile sale în Fâșia Gaza compromit poziția Israelului în lume. Oficialul britanic consideră că actualul guvern de la Tel Aviv riscă să transforme țara într-un „stat paria”, din cauza agravării crizei umanitare din teritorii.

Declarațiile au fost făcute marți, cu puțin timp înainte de vizita președintelui israelian Isaac Herzog în Regatul Unit. Streeting, citate de Politico, a subliniat că președintele israelian trebuie să răspundă acuzațiilor grave care planează asupra statului israelian: „Trebuie să răspundă acuzațiilor de crime de război, de epurare etnică și de genocid care sunt aduse împotriva guvernului Israelului”.

Streeting: „Atrocitățile din Gaza nu pot fi ignorate

Oficialul britanic a sub semnul întrebării modul în care Israelul ar putea justifica suferința civililor palestinieni în contextul intervenției militare în Gaza: „Trebuie să explice cum, când am văzut atât de multe dovezi ale atrocităților comise de armata israeliană, poate justifica pierderile și suferința civililor nevinovați din Gaza”.

Streeting a câștigat cu dificultate alegerile în circumscripția sa din nordul Londrei anul trecut, în fața unui contracandidat pro-palestinian, ceea ce face ca poziția sa publică pe tema conflictului israeliano-palestinian să aibă o relevanță politică aparte.

Vizita președintelui Herzog are loc într-un context tensionat, acesta afirmând că vine în Marea Britanie „pentru a-și arăta solidaritatea cu comunitatea evreiască”, care, potrivit biroului său, se confruntă cu o intensificare a atacurilor antisemite.

Starmer: Niciun rol pentru Hamas într-un stat palestinian

Într-o scrisoare adresată Comisiei pentru Dezvoltare Internațională, fostul ministru britanic de externe, David Lammy, a recunoscut că guvernul britanic „nu a concluzionat” că Israelul comite genocid, dar a subliniat că statul „trebuie să facă mult mai mult pentru a preveni și a ameliora suferința”. Scrisoarea a fost redactată înainte ca Lammy să devină viceprim-ministru și ministru al Justiției, în urma remanierii guvernamentale de săptămâna trecută.

Luni, premierul britanic Keir Starmer l-a primit la Downing Street pe președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. Cei doi au convenit că „absolut niciun rol” nu trebuie să revină Hamas în viitoarea guvernare a unui stat palestinian.

Regatul Unit a anunțat că este pregătit să recunoască un stat palestinian înainte de Adunarea Generală a ONU de la finalul lunii septembrie, dacă Israelul nu încetează ofensiva militară din Gaza și nu răspunde apelurilor internaționale pentru un armistițiu.