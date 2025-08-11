Ministrul Apărării din Polonia crede că Zelenski ar trebui invitat în Alaska

Oficialul polonez este de părere că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui invitat la summit, dar și că ar fi „cea mai bună decizie” din partea liderilor mondiali, potrivit agenției de presă PAP, citată de Ukrainska Pravda.

Ministrul Apărării din Polonia precizează că există informații cu privire la posibilitatea ca Zelenski să fie invitat la summitul din Alaska. Acesta a adăugat că ar fi cea mai bună decizie și este încrezător că s-ar putea întâmpla.

Oficialul a mai precizat că scopul țărilor Vestice, în frunte cu SUA, este acela de a „obține o pace corectă și de lungă durată”.

Discuții purtate alături de consilierii lui Trump

Ministrul Apărării din Polonia a precizat că săptămâna trecută a avut posibilitatea de a vorbi alături de cei mai apropiați consilieri ai lui Trump. Aceștia i-au vorbit despre faptul că Donald Trump este foarte determinat să obțină încheierea acordului de pace cu Rusia.

În discuțiile purtate alături de consilierii lui Trump, oficialul polonez a precizat că țara sa va face tot ce este posibil pentru obținerea unui acord de pace corect. Acesta și-a exprimat față de ei dorința de a-l include și pe Zelenski în cadrul summitului.

Potrivit oficialului polonez, consilierii lui Trump sunt încrezători că posibilitatea stabilirii măcar a unui armistițiu temporar este „mai aproape ca niciodată” și că evenimentele din următoarele zile ar putea dovedi această premisă.