Ministrul britanic al Sănătății critică Israelul

Potrivit Wafa News, Wes Streeting, ministrul Sănătății din Marea Britanie, a criticat public Israelul după ce deputații britanici Peter Prinsley și Simon Opher nu au fost lăsați să intre în Cisiordania ocupată.

Într-un mesaj pe platforma X, oficialul a catalogat drept „rușinoasă, dar nu surprinzătoare” atitudinea autorităților israeliene, amintind că a participat el însuși la delegații similare în trecut.

Potrivit Consiliului pentru Înțelegere Arab-Britanică (CAABU), cei doi parlamentari, ambii medici respectați, făceau parte dintr-o delegație care urma să observe activitatea organizațiilor medicale și umanitare, inclusiv Medical Aid for Palestinians, și să se întâlnească cu diplomați britanici la Ierusalim, precum și cu organizații pentru drepturile omului din Israel și Palestina.

CAABU a subliniat că refuzul autorităților israeliene este „profund regretabil”, deoarece a împiedicat delegația să vadă direct dificultățile cu care se confruntă sistemul medical palestinian și să audă evaluarea guvernului britanic privind situația din teren.