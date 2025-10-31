Ministrul chinez al apărării solicită SUA precauție în problema Taiwanului

Dong Jun s-a întâlnit cu omologul său american, Pete Hegseth, în marja unui summit regional de apărare din Asia de Sud-Est, desfășurat în Malaezia, la o zi după ce președinții Xi Jinping și Donald Trump s-au întâlnit în Coreea de Sud, potrivit AFP.

Trump și Xi nu au discutat despre Taiwan joi, a declarat liderul american, dar Dong i-a spus lui Hegseth că „unificarea celor două maluri ale Strâmtorii Taiwan este o tendință istorică irezistibilă”, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării chinez.

„Partea americană ar trebui să fie precaută în cuvintele și faptele sale în problema Taiwanului și să adopte o poziție clară, opunându-se ferm «independenței Taiwanului»”, a declarat Dong.

China revendică Taiwanul autonom ca teritoriu propriu. Conform politicii de lungă durată, Statele Unite recunosc doar Beijingul, dar furnizează arme pentru autoapărarea insulei.

Raportul chinez a mai precizat că Dong i-a spus lui Hegseth că departamentele lor de apărare „ar trebui să ia măsuri concrete pentru a implementa consensul la care au ajuns șefii de stat”.

El a spus că ar trebui, de asemenea, „să consolideze dialogul la nivel politic pentru a spori încrederea și a risipi incertitudinea” și să construiască o relație militară bilaterală „caracterizată de egalitate, respect, coexistență pașnică și un impuls pozitiv stabil”.

Hegseth a descris întâlnirea din capitala Malaeziei drept „bună și constructivă”.