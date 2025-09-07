Ministrul de Externe al Coreei de Sud ar putea merge în SUA după reținerea a sute de persoane la o fabrică Hyundai

Ministrul coreean de Externe, Cho Hyun, a prezidat sâmbătă, la Seul, o ședință de urgență, după ce agenți federali americani au efectuat un raid la un șantier pentru o fabrică de baterii destinate vehiculelor electrice, în apropiere de Savannah, statul Georgia.

„Președintele a subliniat că activitățile economice ale companiilor noastre care investesc în Statele Unite nu trebuie să fie afectate în mod nedrept în cadrul acțiunilor de aplicare a legii americane”, a spus Cho la începutul ședinței. „Vom analiza cu promptitudine trimiterea unui oficial de rang înalt la fața locului, inclusiv deplasarea mea la Washington pentru consultări cu administrația americană, dacă va fi necesar”.

Operațiunea a făcut parte dintr-o anchetă de mai multe luni privind practicile de angajare și a fost catalogată drept cea mai amplă intervenție desfășurată vreodată într-un singur loc de către brațul de investigații al Departamentului pentru Securitate Internă. Raidul se înscrie în campania mai amplă a administrației Trump, care a promis cea mai mare acțiune de expulzare din istoria SUA.

Cei găsiți că munceau ilegal au fost predați Serviciului de Imigrație și Vamă (ICE) pentru a fi supuși procedurilor de expulzare.

Coreea de Sud a devenit în ultimii ani un investitor de prim rang în Statele Unite, impulsionată de recenta înțelegere comercială bilaterală. Acordul prevede un fond de 350 de miliarde de dolari pentru sprijinirea companiilor sud-coreene pe piața americană, dintre care 150 de miliarde sunt destinate industriei navale.

În plus, firmele private s-au angajat să investească direct alte 150 de miliarde de dolari, promisiune anunțată luna trecută, în timpul primei întâlniri la nivel înalt dintre președintele Lee Jae Myung și președintele Donald Trump.

Raidul federal a avut loc la HL-GA Battery Co., un joint venture dintre Hyundai și LG.