Ministrul de externe al Ucrainei: Nu doar UE, ci întreaga lume trebuie să condamne atacul Rusiei

„În timpul atacului nocturn, Rusia a vizat şi diplomaţi – încălcând în mod direct Convenţia de la Viena. Misiunea UE în Ucraina a fost avariată”, a postat Andrii Sybiha pe X.

„Acest lucru necesită nu doar condamnarea UE, ci şi a întregii lumi. Ne exprimăm solidaritatea cu colegii noştri din UE şi suntem gata să oferim asistenţă”, a mai scris ministrul.

Potrivit lui Sybiha, „indiferent ce a spus Putin în Alaska, acţiunile sale reale resping diplomaţia, dialogul şi eforturile de pace”.

Declaraţiile apar în urma atacului masiv cu drone şi rachete ruseşti asupra capitalei Ucrainei, care a ucis şi a rănit, joi dimineaţa, mai multe persoane, numărul acestora fiind în creştere.