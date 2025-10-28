Monstrul balistic intercontinental construit de Coreea de Sud dă fiori oricărei țări / Hyunmoo-5 intră în producția de serie / Ce rază de acțiune are uriașa rachetă

Ambițiile nucleare ale Coreei de Nord sunt puse la grea încercare de prima rachetă a Coreei de Sud – Hyunmoo-5, armă folosită de guvernul de la Seul și ca un mesaj subtil la adresa guvernului de la Washington.

Datele tehnice ale lui Hyunmoo-5 sunt ceea ce cotidianul german „Welt” denumește „un pas major către energia nucleară”.

Racheta balistică intercontinentală Hyunmoo-5 este cel mai recent instrument de descurajare a Seulului împotriva Coreei de Nord.

Vehiculul de lansare e mai mare decât orice altă piesă de artilerie și are 18 roți.

„Nu ne temem de armele voastre”

Monstrul sud-coreean a fost construit într-o amenințătoare liniște, iar acum vorbim de o amenințare strategică, o rachetă capabilă să arunce o cantitate – record de explozibili convenționali în buncărele adânc săpate ale Coreei de Nord.

Corea del Sur ha presentado su misil balístico, el Hyunmoo-5. El TEL tiene 9 ejes y 18 ruedas, lo que le permite transportar esta enorme arma. El Hyunmoo-5 puede cargar una cabeza convencional de entre 8 y 9 toneladas, capaz de destruir instalaciones subterráneas mayores de 100m. pic.twitter.com/bDoAPyxE6O — Poderío Militar 🇪🇸🤝🇺🇦 (@PoderioMilitar) October 1, 2024

Într-o regiune în care fiecare sistem nou de arme este interpretat și ca un mesaj, Hyunmoo-5 este mai mult decât o simplă rachetă.

Este o declarație: „Nu ne temem de armele voastre nucleare”, transmite Coreea de Sud Coreei de Nord și Chinei.

Începe producția de serie

Forțele armate sud-coreene au prezentat vehiculul de lansare ca prototip acum un an, iar la începutul lunii octombrie, ministrul Apărării, Ahn Gyu-back, a anunțat că racheta va intra în producția de serie până la sfârșitul anului.

Coreea de Sud trebuia să construiască un număr „semnificativ” de rachete Hyunmoo-5 pentru a realiza un „echilibru al terorii” în fața amenințării nord-coreene.

Gigantul Hyunmoo-5

Un „Acord privind directivele privind rachetele”, în vigoare încă din 1979, împiedica Coreea de Sud să construiască arme care să depășească 800 de km (rază maximă), abrogarea Washingtonului, din 2021, a permis Coreei de Sud să contruiască monstruoasa armă – Hyunmoo-5.

Printre armele balistice convenționale, racheta Hyunmoo-5 e un gigant.

Un gigant transportabil cu un vechicul pe 18 roți, cu o lungime de 16 metri și un diametru de aproximativ doi metri, cu o greutate de lansare de aproximativ 36 de tone – dimensiunilea acestea erau rezervate doar rachetelor strategice ale puterilor nucleare.

Rază de acțiune incredibilă

Are un focos conceput pentru opt tone de explozibili convenționali, lucru care i-ar putea conferi o putere explozivă neegalată de nici o altă armă convențională din lume.

Raza de acțiune maximă variază în funcție de sarcina utilă: la sarcină maximă, se estimează aproximativ 300 de km.

Cu o sarcină redusă, analiștii estimează că sunt posibile raze de acțiune de până la 5.000 de km – adică mult, mult dincolo de peninsula coreeană.