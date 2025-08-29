Moscova îl acuză pe Macron de „jigniri vulgare” la adresa lui Putin

Diplomaţia rusă a denunţat vineri „insultele vulgare” şi „dincolo de limitele decenţei” ale preşedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a numit pe Vladimir Putin, „căpcăun” şi „prădător”.

„Aceste declaraţii depăşesc limitele nu doar ale rezonabilului, ci şi ale decenţei, devenind insulte vulgare la adresa Rusiei şi a poporului său”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenţia de presă de stat Ria Novosti.

Maria Zaharova a acuzat, la rândul ei, Franţa că are o „ideologie de necrofagi” şi că „profită politic” de pe urma conflictului armat declanşat de atacul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Relaţiile dintre Franţa şi Rusia se află la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Parisul acuză Moscova că se află în spatele unei serii de acte de destabilizare şi dezinformare pe teritoriul francez, în timp ce Franţei i se reproşează sprijinul militar acordat Ucrainei şi cenzurarea unor media ruseşti.