Netanyahu: „Dacă am fi vrut să comitem un genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”

„Dacă am fi vrut să provocăm foamete, dacă asta ar fi fost politica noastră… dintre cei două milioane de locuitori ai Fâșiei Gaza, astăzi nu ar mai fi rămas nimeni în viață, după 20 de luni”, a declarat Netanyahu, relatează The Times of Israel.

„Dacă am fi vrut să comitem un genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”, a adăugat premierul Israelului.

„Nu există foamete, nu există o politică a foametei – a existat o penurie și trebuia oprită, iar exact asta se face acum”, a mai spus Netanyahu.

Netanyahu afirmă în mod fals că Israelul nu a oprit niciodată complet intrarea ajutorului umanitar în Gaza

La conferința sa de presă cu mass-media israeliană, Netanyahu a susținut că Israelul nu a oprit niciodată complet ajutorul umanitar către Gaza, în ciuda faptului că biroul său anunțase o astfel de măsură la începutul acestui an și în ciuda faptului că guvernul israelian a blocat intrarea oricărui ajutor în Fâșia Gaza timp de aproape trei luni.

Netanyahu a fost întrebat dacă decizia sa din 2 martie de a opri ajutorul umanitar a fost o strategie eșuată pentru înfrângerea Hamas.

„În primul rând, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat de fapt”, a răspuns Netanyahu

„Nu am spus niciodată că oprim complet intrarea ajutorului umanitar. Ceea ce am spus a fost că, odată cu oprirea camioanelor pe care Hamas le captura, luând cea mai mare parte din conținut pentru sine și vânzând restul populației palestiniene la prețuri exorbitante, vom acționa pentru a împiedica acest furt… Prin urmare, am vrut să oprim acest lucru și am spus că, în paralel, vom înființa puncte de distribuție prin mecanismul umanitar al Gaza Humanitarian Foundation (GHF), creat de americani, astfel încât alimentele să poată fi distribuite separat. Scopul nostru nu era să blocăm ajutorul — dimpotrivă, era să ocolim jaful și furtul comis de Hamas”, a precizat premierul.

„Doar că nu a funcționat așa cum ne-am dorit, pentru că nu au existat suficiente puncte de distribuție”, a adăugat el. „Am învățat lecția, am renunțat la acea abordare și acum acționăm diferit. Ajutorul intră, iar noi facem tot posibilul ca cea mai mare parte să nu ajungă la Hamas, în timp ce creștem semnificativ numărul punctelor de distribuție și al rutelor sigure”.

Totuși, biroul lui Netanyahu a declarat pe 2 martie că tot ajutorul era oprit. La acea dată, Biroul Prim-ministrului a transmis: „Prim-ministrul Netanyahu a decis ca, începând de astăzi, intrarea tuturor bunurilor și proviziilor în Fâșia Gaza să înceteze”.

Mai mult, operațiunile GHF nu au început în paralel cu oprirea ajutorului de pe 2 martie, ci abia pe 26 mai, aproape trei luni mai târziu, notează The Times of Israel.