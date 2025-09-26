Netanyahu se întâlnește cu Milei la ONU / Argentina cere eliberarea rapidă a ostaticilor din Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit la New York cu președintele argentinian Javier Milei, care a cerut eliberarea rapidă a ostaticilor deținuți de Hamas în Gaza, între care se află și cetățeni israeliano-argentinieni.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit cu președintele argentinian Javier Milei în marja Adunării Generale a ONU. Întâlnirea a avut ca principal subiect criza ostaticilor deținuți de Hamas în Gaza.

Milei a transmis un apel ferm pentru eliberarea imediată a ostaticilor și a exprimat disponibilitatea Argentinei de a contribui la negocieri.

Printre cei rămași capturați în Gaza se află trei cetățeni cu dublă cetățenie, israeliană și argentiniană, Eitan Horn și frații Ariel și David Cunio.