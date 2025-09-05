New York sfidează restricțiile Trump la vaccinuri COVID

Ordinul, care durează 30 de zile, sfidează decizia federală de a limita noile vaccinuri doar la americanii peste 65 de ani sau cu afecțiuni medicale grave, potrivit Reuters.

Până de curând, vaccinarea era disponibilă pentru toată populația.

„Vremurile extreme necesită măsuri extreme”, a declarat Hochul, subliniind că părinții ar trebui să aibă acces la vaccinuri pentru copiii lor, acoperite de asigurări.

Schimbarea vine sub mandatul lui Robert F. Kennedy Jr. ca secretar al Sănătății, care a făcut afirmații neștiințifice despre vaccinuri și a remaniat CDC prin eliminarea experților și demiterea conducerii care s-a opus noilor politici.

Statele California, Oregon, Washington și Hawaii au format o coaliție pentru evaluări independente de vaccinare, susținând că CDC nu mai merită încredere.

Ratele de vaccinare sunt în scădere în Statele Unite, ceea ce alarmează experții în sănătate publică, care dau vina pe dezinformarea cu privire la eficacitatea și siguranța acestora.

Vaccinurile COVID au salvat 14,4 milioane de vieți în întreaga lume în primul an de utilizare, potrivit unui studiu publicat în revista The Lancet Infectious Diseases.