Nigel Farage a anunțat planul Reform UK de gestionare a migrației

Marți, în cadrul unei conferințe de presă, Farage a anunțat planul, denumit Operațiunea Restaurarea Justiției. Măsurile includ interzicerea solicitării de azil pentru cei care intră în Regat pe bărci, înființarea de centre de detenție în foste baze RAF (Forțele Aeriene Regale) și construirea unor centre de detenție, cu o capacitate de până la 24.000 de persoane în 18 luni.

Planul propune semnarea de acorduri cu statele de origine ale migranților, oferind ajutor financiar sau, în caz de refuz, impunând sancțiuni. Printre destinațiile vizate se numără Afganistan, Eritrea, Rwanda, Albania sau alte teritorii britanice.

Planul, care ar necesita un buget de aproximativ 10 miliarde de lire în cinci ani, include și o lege nouă denumită Legea Migrației Ilegale.

Reform UK propune retragerea Marii Britanii din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, abrogarea Legii Drepturilor Omului și suspendarea pe o perioada de cinci ani a tratatelor ce au legătură cu migrația.

În decursul anului curent, un total de 28.076 de migranți au traversat Canalul Mânecii către Marea Britanie pe bărci mici, înregistrându-se o creștere de 46% față de aceeași perioadă din 2024.