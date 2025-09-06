Liderul Reform UK vrea să trimită femeile afgane care solicită azil înapoi în Afganistan, sub regimul taliban

Nigel Farage, liderul Reform UK, a declarat sâmbătă, în cadrul unui interviu pentru Sky News, că ar vrea să trimită femeile solicitante de azil înapoi în Afganistan, sub conducerea talibanilor, dacă va ajunge prim-ministru.

Liderul Reform UK nu s-a poziționat suficient de clar până în acest moment, referitor la acest subiect. În trecut, acesta a spus că nu va trimite femeile înapoi sub regimul fundamentalist care a preluat puterea, însă acum opinia sa s-a schimbat.

Întrebat în cadrul interviului de la Sky News dacă ar „reține” femeile și copiii și „i-ar trimite înapoi”, deputatul din Clacton a răspuns că „da”.

Referitor la declarația sa din august, când susținea că nu „discută” despre femei și copii, Nigel Farage a explicat că se referea la dorința de a vedea bărbații reținuți la sosirea în Marea Britanie.

La acel moment, el a precizat că a fost „foarte, foarte clar” cu privire la „deportarea imigranților ilegali”.

Farage a declarat atunci că „nici măcar nu discutăm despre femei și copii în acest stadiu, sunt atât de mulți bărbați ilegali în Marea Britanie, iar știrile care au apărut după conferința mea de ieri erau greșite”.

Într-o declarație recentă, Nigel Farage a spus că Regatul Unit are „obligația de a îngriji” un copil dacă, de exemplu, un copil de patru ani ajunge într-o barcă pneumatică, dar nu și femeile și bărbații.

„Pentru claritate, cei care traversează Canalul Mânecii vor fi reținuți și deportați, bărbați și femei. În ceea ce privește copiii, va trebui să ne gândim”, a spus Nigel Farage.