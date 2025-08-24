Norvegia sprijină Germania în livrarea de sisteme Patriot către Ucraina

Norvegia va contribui, de asemenea, la achiziția unor radare antiaeriene produse de compania germană Hensoldt și a unor sisteme antiaeriene produse de compania norvegiană Kongsberg, informează dpa.

„Împreună cu Germania, ne asigurăm acum că Ucraina primește sisteme de apărare aeriană puternice. Germania și Norvegia colaborează foarte strâns pentru a sprijini Ucraina în lupta sa de a-și apăra țara și de a proteja populația civilă împotriva atacurilor aeriene rusești”, a scris premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre.

În iulie, cancelarul german Friedrich Merz și Jonas Gahr Støre au convenit, la o întâlnire la Berlin, să finanțeze în comun consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

La începutul lunii august, guvernul german a declarat că livrarea sistemelor Patriot ar putea începe după ce producătorii americani au fost de acord să furnizeze înlocuitori cât mai repede posibil, pentru ca Germania să își poată respecta angajamentele față de NATO.

Planul inițial era să comande două sisteme Patriot direct din Statele Unite, pentru livrare în Ucraina, la un cost de aproximativ 1 miliard de euro fiecare.

Deoarece acestea nu erau disponibile imediat, Germania urmează să ofere două dintre cele nouă sisteme proprii și să primească înlocuitori din partea SUA ulterior.

Sistemele Patriot s-au dovedit extrem de eficiente în interceptarea rachetelor balistice și de croazieră lansate de Rusia.