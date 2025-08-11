Noua Zeelandă spune că evaluează recunoașterea Palestinei

Ministrul de externe al Noii Zeelande, Winston Peters, a declarat luni că țara sa ia în considerare recunoașterea statului palestinian și va lua o decizie oficială în această privință în septembrie, notează Baha.

Peters a declarat într-un comunicat de presă că țara sa „a fost clară de ceva vreme că recunoașterea unui stat palestinian este o chestiune de când, nu de dacă”. Chiar mai devreme astăzi, prim-ministrul australian a declarat că guvernul său va recunoaște un stat palestinian în septembrie, pe baza angajamentelor primite de la Autoritatea Palestiniană (AP).

„Noua Zeelandă s-a întrebat de mult timp dacă există premisele pentru un stat palestinian viabil și legitim – în termeni de securitate, politici, diplomatici și economici. Fundamental, va trebui să evaluăm dacă se înregistrează suficiente progrese în raport cu aceste criterii pentru a justifica recunoașterea unui stat palestinian de către Noua Zeelandă în acest moment”, se arată în declarație.

Australia va recunoaște statul palestinian în septembrie, urmând exemplul Franței, Marii Britanii și Canadei

Australia va recunoaște Palestina ca stat în septembrie, la Adunarea Generală a ONU, pentru a da un impuls soluției cu două state, a declarat luni premierul Anthony Albanese.

Albanese, care a făcut anunțul după o ședință de guvern, a spus că recunoașterea va fi condiționată de angajamentele primite de la Autoritatea Palestiniană.