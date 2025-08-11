Noua Zeelandă spune că evaluează recunoașterea Palestinei

Ministrul de externe al Noii Zeelande, Winston Peters, a declarat luni că țara sa ia în considerare recunoașterea statului palestinian și va lua o decizie oficială în această privință în septembrie, notează Baha.
Peters a declarat într-un comunicat de presă că țara sa „a fost clară de ceva vreme că recunoașterea unui stat palestinian este o chestiune de când, nu de dacă”. Chiar mai devreme astăzi, prim-ministrul australian a declarat că guvernul său va recunoaște un stat palestinian în septembrie, pe baza angajamentelor primite de la Autoritatea Palestiniană (AP).
„Noua Zeelandă s-a întrebat de mult timp dacă există premisele pentru un stat palestinian viabil și legitim – în termeni de securitate, politici, diplomatici și economici. Fundamental, va trebui să evaluăm dacă se înregistrează suficiente progrese în raport cu aceste criterii pentru a justifica recunoașterea unui stat palestinian de către Noua Zeelandă în acest moment”, se arată în declarație.
Australia va recunoaște Palestina ca stat în septembrie, la Adunarea Generală a ONU, pentru a da un impuls soluției cu două state, a declarat luni premierul Anthony Albanese.
Albanese, care a făcut anunțul după o ședință de guvern, a spus că recunoașterea va fi condiționată de angajamentele primite de la Autoritatea Palestiniană.