Noul prefect al poliției Parisului se opune ferm unei secții de poliție în Muzeul Luvru

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, respinsese deja propunerea lui des Cars privind o astfel de secție, relatează Le Figaro.

Vorbind la o masă rotundă privind securitatea muzeelor, organizată de Comisia de Cultură a Senatului, Faure a mai menționat că, dacă ar aproba această solicitare, toată lumea (muzee, instituții publice) ar cere, de asemenea, o secție de poliție.

În conformitate cu poziția ministrului, noul prefect al poliției din Paris, care a preluat funcția luni, a declarat că preferă să își concentreze eforturile asupra securității perimetrale. El a afirmat că au avut loc 1.080 de intervenții în jurul Luvrului de la începutul anului.

Prefectul a subliniat că la Luvru existau1.300 de camere video. „Cu toate acestea”, a spus el, „există un salt tehnologic care nu a fost încă făcut… Camerele video nu sunt toate digitale ”.

În acest sens, Laurence des Cars menționase în 2021 „riscul de învechire morală ”.

În ceea ce privește jaful de la Luvru, ale cărui pagube au fost estimate la 88 de milioane de euro, noul prefect al poliției a dezvăluit că prima alertă primită de poliție a fost un apel la numărul de urgență francez efectuat la ora 9:36 de către un biciclist care a văzut liftul de marfă și pe autori.