O furtună rară loveşte Los Angelesul. Autoritățile au emis ordine de evacuare

Serviciul Naţional de Meteorologie din Statele Unite a avertizat că în următoarele ore sunt posibile tornade, inundaţii rapide şi alunecări de teren în zonele de versant din estul oraşului Los Angeles, în special în Munţii San Gabriel şi în regiunile unde vegetaţia a fost distrusă de incendiile din ianuarie.

Cantităţile de precipitaţii ar putea depăşi 100 de milimetri în zonele de deal, iar o avertizare de inundaţii rămâne în vigoare până marţi, la ora 15:00, ora locală, scrie NBC News.

Casele din Pacific Palisades, un cartier grav afectat de incendiile de la începutul anului, se află sub ordine de evacuare preventivă.

„Sistemul meteorologic este imprevizibil. Nu putem preciza exact când şi unde vor lovi fenomenele periculoase”, a declarat meteorologul Ariel Cohen de la Serviciul Naţional de Meteorologie din Los Angeles.

Primarul oraşului, Karen Bass, a anunţat că autorităţile locale au luat măsuri de protecţie suplimentare în zonele vulnerabile, inclusiv prin consolidarea versanţilor şi mobilizarea echipelor de salvare şi a elicopterelor în punctele de risc.

„Îi rugăm pe locuitorii din Los Angeles să fie prudenţi, să urmărească alertele oficiale şi să urmeze instrucţiunile de evacuare”, a transmis Bass într-un comunicat.