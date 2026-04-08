O persoană a murit în atacurile aeriene rusești asupra regiunii Zaporijia din Ucraina

„În satul Balabyn, clădiri rezidențiale și nerezidențiale au fost distruse și avariate în timpul atacului, iar incendiile au izbucnit”, a declarat el, adăugând că „cadavrul unei persoane decedate a fost găsit sub dărâmăturile unei case”, potrivit Le Figaro.

Ivan Fedorov indicase anterior că o femeie în vârstă de 47 de ani a fost rănită și primește îngrijiri medicale după ce un atac asupra unor garaje a provocat un incendiu. Zaporijia, un oraș industrial important situat în apropierea liniei frontului din sudul țării, este supus atacurilor aproape zilnice ale dronelor și rachetelor rusești.

Aproape în fiecare zi de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, civili au fost uciși în Ucraina de atacuri aeriene rusești. Ca represalii, Kievul a atacat activ teritoriul rus, provocând și victime civile.