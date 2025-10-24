O țară europeană anunță că este pregătită să desfășoare forțe în Ucraina, „dacă va fi necesar”, în 2026

Într-o audiere în Comisia Apărării din Adunarea Naţională, Schill a subliniat în repetate rânduri în fața deputaților angajamentul Franței față de aliații săi și a afirmat că „anul 2026 va fi sub semnul coalițiilor”, scrie BMFTV.

„Vom fi pregătiți să desfășurăm forțe în cadrul garanțiilor de securitate, dacă va fi necesar, în beneficiul Ucrainei”, a fost mesajul transmis de Schill în fața Comisiei Apărării din Adunarea Națională din Franța.

Anunțul său vine la o zi după ce un general de rang înalt a avertizat că armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei.

Pierre Schill a dat, totodată, asigurări că armata franceză este pregătită să gestioneze simultan „trei alerte”, inclusiv cea a unei potențiale desfășurări în Ucraina. În paralel, el a făcut mențiuni despre „nivelul de urgență națională”, cu „7.000 de soldați gata să plece cu perioade de alertă eșalonate de la 12 ore la cinci zile, inclusiv pentru misiuni naționale suverane”, și „alerta de prim rang a NATO”, ARF 2026, care va fi „structurantă”.

Potrivit publicației La Dépêche, de câteva luni, Franța discută despre proiectul de trimitere a trupelor pentru menținerea păcii în Ucraina. În luna martie 2025, președintele Franței, Emmanuel Macron, a precizat că soldații francezi nu vor fi trimiși pe front, ci în „locuri strategice prestabilite” pentru a garanta pacea sau a descuraja orice nouă agresiune.