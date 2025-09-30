Oana Țoiu: Este strategic ca Flancul Estic să fie mai bine protejat

„Considerăm că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană. Așadar, ceea ce facem în această direcție este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor. Credem în capacitatea noastră de a transforma acest lucru în realitate cât mai rapid”, a declarat Țoiu pentru Reuters.

Planurile de protejare a Flancului Estic al NATO vin în urma incidentelor cu drone rusești, care în ultima perioadă s-au intensificat în țările europene, înregistrându-se incidente în Polonia, Lituania, dar și România. De asemenea, la jumătatea lunii septembrie, trei avioane rusești au pătruns în spațiul aerian al Estoniei.

Posibilul parteneriat cu Ucraina pentru producția de drone ar putea fi finanțat cu bani europeni prin programul SAFE. Totuși, dacă parteneriatul se va fructifica, ar putea cel puțin șapte ani până când țara noastră ar avea un sistem de apărare pe mai multe niveluri.

Deocamdată, la baza militară Mihail Kogălniceanu, România deja găzduiește soldați americani. În următorii ani, baza militară urmează să fie extinsă, pentru a putea adăposti un număr de 10.000 de soldați, atât români, cât și aliați. Proiectul costă 2,5 miliarde de euro.