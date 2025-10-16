Oficialii americani critică acțiunile Chinei în privința pământurilor rare. Războiul comercial pare tot mai aproape

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat într-o conferință de presă că noile restricții la export impuse de China reprezintă o „acaparare a puterii asupra lanțului global de aprovizionare” și că SUA și aliații săi nu vor accepta aceste restricții, dar el și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au subliniat că Washingtonul nu dorește escaladarea conflictului, care a tulburat piețele financiare și a dus la deteriorarea relațiilor dintre SUA și China, relatează Reuters.

Până aseară, președintele american Donald Trump încă se aștepta să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud la sfârșitul acestei luni, a spus Bessent.

Greer a declarat reporterilor că China nu a implementat încă sistemul de reglementare revizuit pentru pământuri rare și ar putea încă să se retragă, la fel cum SUA nu au implementat o creștere de 100% a tarifelor asupra importurilor chinezești ca măsură de retorsiune.

„Acestea sunt redactate sau în stadiu de proiect, deci sunt destul de reale, dar ne așteptăm ca ele să nu fie implementate și să putem reveni la situația de acum o săptămână, când aveam nivelurile tarifare convenite și fluxul de pământuri rare convenit”, a spus Greer.

Cele două țări păreau gata să revină la un război comercial total la sfârșitul săptămânii trecute, după ce China a anunțat joi măsurile privind pământurile rare. Trump a răspuns vineri amenințând că va majora cu 100% tarifele aplicate produselor chinezești.

Multiple întâlniri, rezultate puține

Bessent, Greer și alți oficiali au încercat să readucă relațiile dintre SUA și China pe făgașul normal în această săptămână, subliniind în mai multe interviuri dorința lor de a evita escaladarea conflictului.

Greer și Bessent, care s-au întâlnit personal cu înalți oficiali chinezi de patru ori în patru orașe diferite în ultimele luni, și-au exprimat profunda frustrare față de acțiunile Chinei, care amenință să perturbe lanțurile de aprovizionare globale.

Bessent a declarat că oficialii americani și chinezi, aflați la Washington pentru reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, au fost în strânsă legătură pentru a organiza întâlnirea dintre Trump și Xi, adăugând că nivelul de încredere dintre cei doi lideri a împiedicat o escaladare suplimentară a conflictului comercial.

SUA nu doresc să se desprindă de China, dar vor fi nevoite să ia măsuri dacă Beijingul se dovedește a fi un furnizor nesigur, a spus Bessent, menționând că oficialii chinezi au declarat recent companiilor auto americane că încetinirea livrărilor de magneți din pământuri rare era „probabil ceva” legat de o sărbătoare.