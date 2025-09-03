Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada militară din Beijing

„Astăzi, omenirea trebuie din nou să aleagă între pace și război, dialog și confruntare”, a spus Xi, fără a oferi exemple concrete sau a cita situații specifice, potrivit CNN.

Liderul chinez a subliniat contribuția Chinei la război: „Poporul chinez, prin mari sacrificii naționale, a adus contribuții majore la salvarea civilizației umane și la apărarea păcii mondiale. Istoria ne amintește că destinul omenirii este strâns legat”.

„Numai tratându-ne unii pe alții ca egali, trăind în armonie și sprijinindu-ne reciproc, toate țările și națiunile pot menține securitatea comună, elimina cauzele războiului și preveni repetarea tragediilor istorice”, a adăugat Xi Jinping.

Liderul chinez Xi Jinping a salutat și forțele armate și a prezentat viziunea sa despre ascensiunea „imposibil de oprit” a Chinei, într-un discurs cu accente naționaliste, în cadrul paradei militare.

„Marea reînnoire a națiunii chineze este de neoprit. Cauza nobilă a păcii și dezvoltării pentru omenire va triumfa cu siguranță”, a afirmat Xi. Aceasta este o frază pe care liderul chinez o folosește frecvent pentru a sublinia ambițiile Chinei de a se afirma ca superputere globală.

Xi a reiterat apelul său pentru construirea unei armate „de clasă mondială”, parte a viziunii sale de modernizare a Armatei Populare de Eliberare (PLA), pentru a se asigura că poate „lupta și câștiga războaie”.

Sub conducerea lui Xi, China a derulat un amplu program de înarmare

PLA – considerată anterior mai slabă decât alte armate din Asia – a început să rivalizeze cu forțele militare americane sau chiar să le depășească în anumite domenii, potrivit analiștilor.

Acest nivel de militarizare este remarcabil, având în vedere că China nu a participat la un conflict major de la scurta ciocnire cu Vietnamul din 1979.

Ceremonia a inclus 70 de minute de demonstrații aeriene, parade de trupe și prezentarea celor mai noi echipamente militare chinezești, inclusiv rachete hipersonice, drone și tancuri modernizate.

Xi a inspectat trupele dintr-o limuzină Red Flag deschisă, simbol politic și industrial al Chinei, utilizată de liderii chinezi de la Mao Zedong încoace pentru evenimente oficiale.

Evenimentul, desfășurat în Piața Tiananmen pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial în Asia, a fost onorat de prezența președintelui rus Vladimir Putin și a liderului nord-coreean Kim Jong-un.