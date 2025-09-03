Prima pagină » Știri externe » Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada militară din Beijing

Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada militară din Beijing

Liderul chinez Xi Jinping a transmis miercuri un avertisment solemn, afirmând că lumea se află „din nou în fața alegerii între pace și război, dialog și confruntare”, în cadrul celei mai mari parade militare organizate vreodată în China.
Sursa foto: captură video
Petre Apostol
03 sept. 2025, 07:04, Știri externe

„Astăzi, omenirea trebuie din nou să aleagă între pace și război, dialog și confruntare”, a spus Xi, fără a oferi exemple concrete sau a cita situații specifice, potrivit CNN.

Liderul chinez a subliniat contribuția Chinei la război: „Poporul chinez, prin mari sacrificii naționale, a adus contribuții majore la salvarea civilizației umane și la apărarea păcii mondiale. Istoria ne amintește că destinul omenirii este strâns legat”.

„Numai tratându-ne unii pe alții ca egali, trăind în armonie și sprijinindu-ne reciproc, toate țările și națiunile pot menține securitatea comună, elimina cauzele războiului și preveni repetarea tragediilor istorice”, a adăugat Xi Jinping.

Liderul chinez Xi Jinping a salutat și forțele armate și a prezentat viziunea sa despre ascensiunea „imposibil de oprit” a Chinei, într-un discurs cu accente naționaliste, în cadrul paradei militare.

„Marea reînnoire a națiunii chineze este de neoprit. Cauza nobilă a păcii și dezvoltării pentru omenire va triumfa cu siguranță”, a afirmat Xi. Aceasta este o frază pe care liderul chinez o folosește frecvent pentru a sublinia ambițiile Chinei de a se afirma ca superputere globală.

Xi a reiterat apelul său pentru construirea unei armate „de clasă mondială”, parte a viziunii sale de modernizare a Armatei Populare de Eliberare (PLA), pentru a se asigura că poate „lupta și câștiga războaie”.

Sub conducerea lui Xi, China a derulat un amplu program de înarmare

PLA – considerată anterior mai slabă decât alte armate din Asia – a început să rivalizeze cu forțele militare americane sau chiar să le depășească în anumite domenii, potrivit analiștilor.

Acest nivel de militarizare este remarcabil, având în vedere că China nu a participat la un conflict major de la scurta ciocnire cu Vietnamul din 1979.

Ceremonia a inclus 70 de minute de demonstrații aeriene, parade de trupe și prezentarea celor mai noi echipamente militare chinezești, inclusiv rachete hipersonice, drone și tancuri modernizate.

Xi a inspectat trupele dintr-o limuzină Red Flag deschisă, simbol politic și industrial al Chinei, utilizată de liderii chinezi de la Mao Zedong încoace pentru evenimente oficiale.

Evenimentul, desfășurat în Piața Tiananmen pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial în Asia, a fost onorat de prezența președintelui rus Vladimir Putin și a liderului nord-coreean Kim Jong-un.