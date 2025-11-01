OMS: 19 copii palestinieni au fost evacuaţi din Gaza pentru tratament medical

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că instituţia a facilitat evacuarea a 19 copii palestinieni şi a unui adult din Gaza, pentru tratament medical urgent.

Patru dintre copii vor fi trataţi pentru cancer prin intermediul spitalului de cercetare St. Jude Children’s Research Hospital din Statele Unite, în timp ce ceilalţi pacienţi vor primi îngrijiri specializate în Iordania.

„Suntem profund recunoscători guvernului iordanian şi spitalului St. Jude pentru sprijinul continuu acordat pacienţilor din Gaza,” a transmis Tedros pe reţelele sociale.

OMS şi partenerii săi continuă să colaboreze pentru a facilita evacuările medicale din enclava afectată de conflict, unde infrastructura sanitară este grav deteriorată, iar accesul la tratamente pentru boli grave este extrem de limitat, scrie Al Jazeera.