ONU a votat o rezoluție prin care traficul de sclavi africani este desemnat „cea mai gravă crimă împotriva umanității”. România s-a abținut

Rezoluția ONU îndeamnă, de asemenea, la „restituirea promptă și neîngrădită” a bunurilor culturale, inclusiv opere de artă, monumente, piese de muzeu, documente și arhive naționale în țările lor de origine, fără nicio taxă, potrivit AP.

Votul în cadrul organismului mondial format din 193 de membri a fost de 123 de voturi la 3, cu 52 de abțineri. Printre țările care s-au abținut se numără și România.

Argentina, Israel și Statele Unite au fost cei trei membri care au votat împotriva rezoluției. Regatul Unit și toți cei 27 de membri ai Uniunii Europene s-au numărat printre cei care s-au abținut.

The U.N. General Assembly has adopted a draft resolution that unequivocally condemns the trafficking of enslaved Africans and the transatlantic slave trade as the most inhumane and enduring injustice against humanity. 123 in favour

3 Against (USA, Israel, Argentina)

52… pic.twitter.com/uHwgCL9GPS — Sherwin Bryce-Pease (@sherwiebp) March 25, 2026



Deși Statele Unite se opun nedreptăților din trecut legate de comerțul transatlantic cu sclavi și de toate celelalte forme de sclavie, „nu recunosc un drept legal la reparații pentru nedreptățile istorice care nu erau ilegale conform dreptului internațional la momentul în care au avut loc”, a declarat ambasadorul adjunct al SUA, Dan Negrea, înainte de vot.

„Statele Unite se opun, de asemenea, vehement încercării rezoluției de a clasifica crimele împotriva umanității în orice tip de ierarhie”, a spus el. „Afirmația că unele crime împotriva umanității sunt mai puțin grave decât altele diminuează în mod obiectiv suferința nenumăratelor victime și supraviețuitori ai altor atrocități de-a lungul istoriei.”

În Statele Unite, sprijinul pentru despăgubiri a căpătat amploare în urma uciderii lui George Floyd de către un ofițer de poliție din Minneapolis în 2020. Cu toate acestea, problema a fost dificilă și a fost prinsă într-o reacție conservatoare mai amplă cu privire la modul în care rasa, istoria și inegalitatea sunt tratate în instituțiile publice.

Rezoluția nu implică obligații din punct de vedere juridic

Spre deosebire de rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, rezoluțiile Adunării Generale nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, dar reprezintă o reflectare importantă a opiniei mondiale.

„Astăzi, ne unim într-o solidaritate solemnă pentru a afirma adevărul și a urmări o cale către vindecare și justiție reparatorie”, a declarat președintele Ghanei, John Dramani Mahama, un arhitect cheie al rezoluției, înainte de vot.

„Adoptarea acestei rezoluții servește drept garanție împotriva uitării”, a spus el. „Să se consemneze că, atunci când istoria ne-a făcut semn, am făcut ceea ce era corect pentru memoria milioanelor de oameni care au suferit umilința sclaviei.”

Mahama a menționat că votul are loc în Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Sclaviei și Comerțului Transatlantic cu Sclavi, onorând memoria a aproximativ 13 milioane de bărbați, femei și copii africani înrobiți de-a lungul mai multor secole.

Diplomații au aplaudat, iar unii au salutat adoptarea rezoluției.