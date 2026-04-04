ONU amână până săptămâna viitoare votul asupra Strâmtorii Ormuz, care ar relaxa condițiile de tranzit

Consiliul de Securitate al ONU amână până săptămâna viitoare votul asupra Strâmtorii Ormuz, care ar reglementa tranzitul în zonă al navelor comerciale. Deși a fost un vot foarte așteptat, mai întâi a fost reprogramat pentru mai târziu, apoi amânat sine die.
Luiza Moldovan
04 apr. 2026, 04:57, Știri externe

Consiliul de Securitate al ONU va vota săptămâna viitoare o rezoluție pentru a asigura trecerea în tranzit în Strâmtoarea Hormuz, au declarat diplomați pentru Reuters, citată de news.sky.com.

Votul a fost inițial programat pentru vineri, apoi reprogramat pentru mai târziu astăzi, însă diplomații au declarat că nu a fost stabilită o dată specifică pentru săptămâna viitoare, în ciuda amânării.

Ce ar însemna acest vot

Dacă este adoptat, proiectul de rezoluție ar autoriza țările să utilizeze „toate mijloacele defensive necesare” pentru a asigura trecerea în tranzit prin strâmtoare.

Acțiunile navale în strâmtoare, care a fost practic închisă de la începutul războiului, ar fi, de asemenea, autorizate.

Informații de context

Închiderea efectivă a căii navigabile de către Iran, inițiată ca represalii pentru atacurile americano-israeliene care au început pe 28 februarie, a perturbat aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu țiței și gaz natural lichefiat (GNL), determinând creșterea prețurilor la energie la nivel mondial.

Blocada a întrerupt, de asemenea, exportul unor cantități mari de produse petrochimice, îngrășăminte și materii prime utilizate în fabricarea plasticului.

Dincolo de perturbarea imediată a comerțului, închiderea efectivă a căii navigabile a ridicat întrebări pe termen lung cu privire la modul în care transportatorii își vor desfășura activitatea în viitor, inclusiv calcularea riscului, a declarat SV Anchan, președintele Safesea, un conglomerat global de transport maritim și logistică cu sediul în Statele Unite.

